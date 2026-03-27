Илья Медведев собрал у ученых предложения для научного прорыва

В пятницу, 27 марта, на базе НИУ ВШЭ совет по инновационному и технологическому развитию «Единой России» (ЕР) провел свою стратегическую форсайт-сессию, сообщили РБК в самом совете.
Его секретарем является Илья Медведев (сын председателя «Единой России» Дмитрия Медведева), а возглавляет руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. В форсайт-сессии приняли участие эксперты из НИУ ВШЭ, МГТУ им. Баумана и Сколтеха, а также представители инновационного и технологического бизнеса. Их задача была сформулировать предложения в технологический раздел «Народной программы» ЕР, с которой партия пойдет на выборы в сентябре.
«В настоящий момент для того чтобы способствовать развитию инноваций и технологий, мы создаем технологический раздел Народной программы нашей партии. Очень важно сделать нашу работу по формированию технологического раздела качественно. Для этого мы и позвали вас — одних из лучших экспертов в своих отраслях, представителей науки и бизнеса в сфере инноваций», — заявил Илья Медведев на мероприятии.
По его словам, работа велась по семи ключевым направлениям: искусственному интеллекту и цифровизации, роботам и автономным системам, биотехнологиям и медицине, химической технологии и новым материалам, энергетике нового поколения, космосу и связи, транспорту, логистике и беспилотным системам.
«Наша задача — понять, на чем сосредоточиться в первую очередь, где можно сорвать низко висящие плоды, а где нужно долгосрочное стратегическое развитие. В каких областях можно достичь прорыва. Как для этого нужно улучшить наше законодательство, откуда брать кадры. Это огромная работа, которую нам предстоит сделать», — пояснил он, что именно должны были предложить участники сессии.
Организаторы попросили экспертов готовить не только конкретные проектные решения по этим семи направлениям, но и подумать, что будет меняться для людей в лучшую сторону при внедрении этих решений, какие эффекты и выгоды получат граждане России, сообщили РБК в совете.
«Для нас очень ценно быть ключевым партнером Совета по инновационному и технологическому развитию “Единой России”. Сегодня мы провели очень продуктивную стратегическую форсайт-сессию с участием экспертов, ученых, представителей бизнеса. Уверен, что ее результаты станут важным элементом при разработке Народной программы партии», — заявил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.