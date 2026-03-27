Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Илья Медведев собрал у ученых предложения для научного прорыва

Совет по научному и технологическому развитию «Единой России» провел форсайт-сессию на базе НИУ ВШЭ. Секретарь совета Илья Медведев отметил, что ученые занимались формулированием предложений в «Народную программу» партии.

Источник: РБК

В пятницу, 27 марта, на базе НИУ ВШЭ совет по инновационному и технологическому развитию «Единой России» (ЕР) провел свою стратегическую форсайт-сессию, сообщили РБК в самом совете.

Его секретарем является Илья Медведев (сын председателя «Единой России» Дмитрия Медведева), а возглавляет руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. В форсайт-сессии приняли участие эксперты из НИУ ВШЭ, МГТУ им. Баумана и Сколтеха, а также представители инновационного и технологического бизнеса. Их задача была сформулировать предложения в технологический раздел «Народной программы» ЕР, с которой партия пойдет на выборы в сентябре.

«В настоящий момент для того чтобы способствовать развитию инноваций и технологий, мы создаем технологический раздел Народной программы нашей партии. Очень важно сделать нашу работу по формированию технологического раздела качественно. Для этого мы и позвали вас — одних из лучших экспертов в своих отраслях, представителей науки и бизнеса в сфере инноваций», — заявил Илья Медведев на мероприятии.

По его словам, работа велась по семи ключевым направлениям: искусственному интеллекту и цифровизации, роботам и автономным системам, биотехнологиям и медицине, химической технологии и новым материалам, энергетике нового поколения, космосу и связи, транспорту, логистике и беспилотным системам.

«Наша задача — понять, на чем сосредоточиться в первую очередь, где можно сорвать низко висящие плоды, а где нужно долгосрочное стратегическое развитие. В каких областях можно достичь прорыва. Как для этого нужно улучшить наше законодательство, откуда брать кадры. Это огромная работа, которую нам предстоит сделать», — пояснил он, что именно должны были предложить участники сессии.

Организаторы попросили экспертов готовить не только конкретные проектные решения по этим семи направлениям, но и подумать, что будет меняться для людей в лучшую сторону при внедрении этих решений, какие эффекты и выгоды получат граждане России, сообщили РБК в совете.

«Для нас очень ценно быть ключевым партнером Совета по инновационному и технологическому развитию “Единой России”. Сегодня мы провели очень продуктивную стратегическую форсайт-сессию с участием экспертов, ученых, представителей бизнеса. Уверен, что ее результаты станут важным элементом при разработке Народной программы партии», — заявил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше