Reuters узнал, как в США оценивают нанесенный Ирану ущерб

США могут подтвердить уничтожение только трети арсенала ракет и беспилотников Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на источники в американской разведке.

Источник: РБК

По их данным, статус еще примерно трети ракет остается неясным: удары могли их повредить, уничтожить или сокрыть в подземных тоннелях и бункерах. При этом оставшаяся часть арсенала сохраняет боеспособность, и Тегеран может восстановить часть поврежденных систем после завершения боевых действий, говорится в публикации. Один из источников отметил, что аналогичная ситуация наблюдается и с дронами: подтверждено уничтожение лишь около трети арсенала.

Оценки разведки, как отмечает агентство, расходятся с заявлениями президента Дональда Трампа, который ранее говорил, что у Ирана осталось «очень мало ракет». При этом он признавал сохраняющиеся риски, отмечая, что даже 1% оставшихся ракет представляет угрозу для судов в Ормузском проливе.

Сложности оценки связаны с тем, что значительная часть иранского арсенала размещена в подземной инфраструктуре. По разным оценкам, до начала конфликта Тегеран мог обладать от 2,5 тыс. до 6 тыс. ракет, отмечается в статье.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше