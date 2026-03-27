Reuters узнал, как в США оценивают нанесенный Ирану ущерб

По их данным, статус еще примерно трети ракет остается неясным: удары могли их повредить, уничтожить или сокрыть в подземных тоннелях и бункерах. При этом оставшаяся часть арсенала сохраняет боеспособность, и Тегеран может восстановить часть поврежденных систем после завершения боевых действий, говорится в публикации. Один из источников отметил, что аналогичная ситуация наблюдается и с дронами: подтверждено уничтожение лишь около трети арсенала.