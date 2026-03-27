Путин рассказал, за что российские военные борются на СВО

Путин: россияне на СВО борются за священное право говорить на родном языке.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские бойцы на СВО борются на своей земле за священное историческое право говорить на своем родном языке, заявил президент России Владимир Путин.

«Наши товарищи сражаются за Россию, в эту самую минуту находятся на боевых позициях, на огненных рубежах ведут трудную боевую работу. Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков на своей земле, за священное историческое право нашего народа говорить на родном языке, чтить своих предков, подлинных героев, беречь заветы и веру отцов, дедов и прадедов», — сказал Путин на мероприятии, посвященном Дню войск национальной гвардии.