МИД Белоруссии: Нежелание Литвы решать вопросы останется на их совести

В МИД Белоруссии заявили, что нежелание Литвы решать накопившиеся вопросы останется на совести республики. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского ведомства Руслан Варанков.
«Решать эти вопросы в одиночку мы не собираемся. они лежат в плоскости интересов самой Литвы. Отвечать за это перед своим народом придется их же руководству», — подчеркнул он.
Варанков заявил, что белорусская сторона сохраняет открытость к диалогу с Литвой. В частности, Минск готов к обсуждению вопросов, связанных с работой границы и разрушенными бизнес-связями, которые волнуют литовское общество.
Ранее KP.RU сообщал, что в Литве обозначили условия, при которых республика готова возобновить диалог с Белоруссией. Как заявила премьер страны Инга Ругинене, Минск должен решить вопросы, связанные с метеорологическими шарами, задержанными на границе грузовиками и ситуацией с нелегальной миграцией.