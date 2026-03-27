Рубио рассказал о лжи Зеленского про гарантии безопасности Украине от США

ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский лжет, утверждая, что гарантии безопасности для Украины со стороны США зависят от вывода ВСУ из Донбасса, заявил госсекретарь Марко Рубио.

Источник: Reuters

«Это ложь. Очень жаль, что он так сказал», — ответил дипломат на соответствующий вопрос журналистов.

Рубио добавил, что США объяснили Украине позицию России по Донбассу, теперь выбор за Киевом.

«Если они (украинцы. — Прим. ред.) не хотят принимать определенных решений и идти на уступки, то война продолжится», — сказал госсекретарь.

При этом он отметил, что американские гарантии безопасности Киеву не заработают до тех пор, пока конфликт не завершится. По его словам, Владимиру Зеленскому четко донесли эту мысль.

Рубио также подчеркнул, что Вашингтону важно поддерживать с Москвой каналы связи, так как Россия остается мощной страной с ядерным оружием.

С начала года делегации России, США и Украины провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17—18 февраля. По данным источника РИА Новости, стороны не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет.

