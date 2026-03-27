Рубио заявил о важности диалога между Россией и США

«Россия по-прежнему является мощной ядерной державой, а ядерным державам важно поддерживать взаимодействие на правительственном уровне, так же, как мы делаем это на дипломатическом уровне», — сказал Рубио во время общения с журналистами по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7 во Франции.
Госсекретарь США отметил, что визит российской делегации «был запланирован заранее», а приехать в США смогли только те депутаты, которые получили соответствующее разрешение от американского руководства. «Я не считаю это значительной уступкой», — подчеркнул Рубио.