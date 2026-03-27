Путин: Росгвардия за 10 лет стала надежным звеном обеспечения безопасности РФ

Войска Национальной гвардии России за десять лет существования стали надежным и важным звеном в системе обеспечения безопасности государства. Такую оценку дал президент РФ Владимир Путин на торжественном концерте в День Росгвардии.
Российский глава отметил, что за эти годы ведомство постоянно наращивало профессиональный и оперативный потенциал. По словам президента, сегодня Росгвардия по праву может считаться ключевым элементом системы защиты населения России.
«Росгвардия стала надежным необходимым звеном в системе обеспечения безопасности граждан, общества, всей страны», — заявил Путин.
Ранее президент подписал указ, касающийся служащих в российской армии иностранцев. Владимир Путин утвердил документ, который запрещает административное выдворение зарубежных граждан, состоящих в рядах Вооруженных сил РФ.