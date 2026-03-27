Путин со сцены Кремлёвского дворца поздравил Росгвардию с 10-летним юбилеем

В своей речи Путин обратился к росгвардейцам, отметив, что праздник объединяет военнослужащих и сотрудников, гражданских специалистов Росгвардии, а также ветеранов Внутренних войск МВД СССР и России, спецподразделений ОМОН и СОБР, органов лицензионно-разрешительной системы и вневедомственной охраны.
«Поздравляю вас и ваших коллег, всех, кто по праву считает этот день своим профессиональным праздником», — обратился президент к собравшимся.
Ранее глава государства заявил, что Росгвардия заняла важное место в системе обеспечения государственной и общественной безопасности, защищая права и свободы граждан России. Президент перечислил основные задачи ведомства: борьба с терроризмом и экстремизмом, задержание особо опасных преступников, поддержка оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, охрана значимых режимных объектов, а также государственный контроль оборота оружия.
