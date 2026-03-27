Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио обвинил Зеленского во лжи насчет гарантий безопасности

Госсекретарь США Марко Рубио обвинил украинского лидера Владимира Зеленского во лжи после его заявления о том, что гарантии безопасности Украине от США зависят от вывода ВСУ из Донбасса.

Источник: РБК

Госсекретарь США Марко Рубио обвинил украинского лидера Владимира Зеленского во лжи после его заявления о том, что гарантии безопасности Украине от США зависят от вывода ВСУ из Донбасса. Об этом Рубио сказал в разговоре с журналистами.

«Это ложь. Я видел, как он [Зеленский] это сказал, и жаль, что он это сказал, потому что он знает, что это неправда и ему говорили не это», — ответил он на соответствующий вопрос.

По словам Рубио, американцы сказали Зеленскому, что гарантии безопасности начнут действовать только после завершения конфликта.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше