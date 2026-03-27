Рубио обвинил Зеленского во лжи насчет гарантий безопасности

Госсекретарь США Марко Рубио обвинил украинского лидера Владимира Зеленского во лжи после его заявления о том, что гарантии безопасности Украине от США зависят от вывода ВСУ из Донбасса. Об этом Рубио сказал в разговоре с журналистами.
«Это ложь. Я видел, как он [Зеленский] это сказал, и жаль, что он это сказал, потому что он знает, что это неправда и ему говорили не это», — ответил он на соответствующий вопрос.
По словам Рубио, американцы сказали Зеленскому, что гарантии безопасности начнут действовать только после завершения конфликта.
