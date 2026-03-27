Путин вручил личный штандарт директору Росгвардии Виктору Золотову

Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии в Государственном Кремлёвском дворце вручил личный штандарт директору Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующему войсками Росгвардии Виктору Золотову. Мероприятие приурочено к 10-летию ведомства.

Источник: Life.ru

Путин вручил личный штандарт директору Росгвардии Виктору Золотову. Видео © Life.ru.

Личный штандарт является особым почётным персонифицированным знаком различия. Он олицетворяет служебный долг и личную ответственность руководителя за управление войсками национальной гвардии. Полотнище выполнено в бордовом ведомственном цвете, по углам и краям расположены ленты цветов государственного флага России, а в центре — золотое изображение эмблемы Росгвардии.

На древке штандарта укреплена металлическая скоба с инициалами директора и датами его пребывания в должности. Штандарт сохраняется за главой ведомства постоянно, а скобы с данными предыдущих руководителей остаются на древке, создавая преемственность руководства.

Напомним, Путин прибыл в Государственный Кремлёвский дворец, чтобы поздравить личный состав Росгвардии и ветеранов вошедших в неё структур с профессиональным праздником, приуроченным к 10-летию ведомства. Глава государства выступил на сцене в ходе торжественного концерта.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.