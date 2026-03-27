Иран сообщил об атаках на ядерные объекты в Ардакане и Хондабе

После проверок последствий удара в Ардакане специалисты не выявили выброса радиоактивных веществ за пределы объекта.
Атака на комплекс в Хондабе, по данным организации, была произведена в два этапа. Обошлось без жертв, жителям региона ничего не угрожает.
Комплекс по производству тяжелой воды превращает обычную воду в обогащенную дейтерием, которая нужна для замедления нейтронов в тяжеловодных ядерных реакторах. Как и завод по производству уранового концентрата, объект не является атомной станцией.
Ранее израильские вооруженные силы сообщили о широкомасштабной серии ударов по территории Ирана.
Тегеран неоднократно сообщал об обстрелах иранской атомной электростанции «Бушер», последний раз прилет снаряда по территории станции зафиксировали 24 марта. Кроме того, под атаку попал комплекс по обогащению урана имени Ахмади Рошана в иранском городе Натанзе.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в результате военного конфликта на Ближнем Востоке более 40 энергетических объектов в девяти странах региона получили серьезные или очень серьезные повреждения.
Оставайтесь на связи с РБК в MAX.