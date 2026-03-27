Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Ирана сообщил о гибели дипломатов в Ливане под ударами Израиля

В Ливане атаки израильских военных привели к гибели шести иранских дипломатов. Об этом сообщил МИД Ирана, завление которого приводит агентство Tasnim. Ведомство назвало их смерти результатом «организованного терроризма» вне всяких рамок международного права.

Источник: Life.ru

«В ходе чудовищного преступления сионистский режим убил наших дипломатов в Ливане, совершив нападение на их резиденции», — сказано в тексте.

Как ранее сообщил ливанский Минздрав, число жертв израильских ударов по Ливану с начала эскалации достигло 850 человек. Количество раненых превысило 2,1 тысячи. Сейчас страна официально попросила о международной гуманитарной помощи из-за продолжающихся атак, так как израильские снаряды попадают в жилые кварталы и бьют по гражданской инфраструктуре. Ливан просит палатки для временного размещения людей, элеткрогенераторы, продукты питания, воду и топливо. Израиль атаковал Ливан в начале марта в ответ на ракетные удары «Хезболлы», поддержавшей в конфликте Иран, на который обрушилась военная мощь Тель-Авива и Вашингтона.

Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

