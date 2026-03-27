МИД Ирана сообщил о гибели дипломатов в Ливане под ударами Израиля

Как ранее сообщил ливанский Минздрав, число жертв израильских ударов по Ливану с начала эскалации достигло 850 человек. Количество раненых превысило 2,1 тысячи. Сейчас страна официально попросила о международной гуманитарной помощи из-за продолжающихся атак, так как израильские снаряды попадают в жилые кварталы и бьют по гражданской инфраструктуре. Ливан просит палатки для временного размещения людей, элеткрогенераторы, продукты питания, воду и топливо. Израиль атаковал Ливан в начале марта в ответ на ракетные удары «Хезболлы», поддержавшей в конфликте Иран, на который обрушилась военная мощь Тель-Авива и Вашингтона.