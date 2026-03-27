Операция США в Иране должна закончиться в ближайшие недели, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Американская операция против Ирана должна завершиться в течение ближайших недель, а не месяцев, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Источник: AP 2024

«Мы идем по графику или даже с его опережением в этой операции и рассчитываем завершить ее в надлежащее время в течение нескольких недель, а не месяцев», — сказал Рубио журналистам.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что сроки военной операции против Ирана по-прежнему оцениваются в 4−6 недель, при этом эскалация длится уже почти четыре недели.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше