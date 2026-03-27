Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране заявили, что будут рады наземному вторжению США на остров Харк

ТЕГЕРАН, 27 мар — РИА Новости. Иран готов к наземному вторжению США на остров Харк и будет только приветствовать подобные шаги со стороны Вашингтона, заявил РИА Новости член комитета национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента Ирана) Федахосейн Малеки.

Источник: Reuters

В ближайшие выходные в район Персидского залива должны прибыть несколько десантных кораблей ВМС США с подразделениями морской пехоты общей численностью порядка 5−7 тысяч человек. Обсуждается и вопрос о направлении в этот район бригады из состава 82-й воздушно-десантной дивизии. Общая численность американского экспедиционного корпуса может составить порядка 10−12 тысяч военных.

«Если США захотят разместить свои войска на острове Харк, то мы будем только приветствовать это. Американцы проиграли нам в небе и море — проиграют и на земле, только с большим треском», — сказал РИА Новости Малеки.

На острове Харк расположены крупнейшие нефтяные резервуары Ирана. Это главный узел экспорта «черного золота» страны в северной части Персидского залива.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше