В Иране заявили, что будут рады наземному вторжению США на остров Харк

В ближайшие выходные в район Персидского залива должны прибыть несколько десантных кораблей ВМС США с подразделениями морской пехоты общей численностью порядка 5−7 тысяч человек. Обсуждается и вопрос о направлении в этот район бригады из состава 82-й воздушно-десантной дивизии. Общая численность американского экспедиционного корпуса может составить порядка 10−12 тысяч военных.
«Если США захотят разместить свои войска на острове Харк, то мы будем только приветствовать это. Американцы проиграли нам в небе и море — проиграют и на земле, только с большим треском», — сказал РИА Новости Малеки.
На острове Харк расположены крупнейшие нефтяные резервуары Ирана. Это главный узел экспорта «черного золота» страны в северной части Персидского залива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.