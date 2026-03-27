Путин: Россия должна делать все, чтобы минимизировать ущерб от диверсий

Путин заявил, что главной задачей РФ на фоне враждебных действий является защита жизни и здоровья граждан.

Источник: Комсомольская правда

Власти и правоохранительные органы России должны сделать все возможное, чтобы минимизировать ущерб от диверсионных действий в отношении страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время концерта, посвященного юбилею Росгвардии.

«Важно сделать все, чтобы минимизировать ущерб от любых преступных, диверсионных вражеских, враждебных действий против России», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что сейчас есть большое количество угроз, о которых известно России. Главной задачей, по словам президента, остается защита жизни и здоровья граждан. Этому необходимо уделить особое внимание.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности России. В ходе встречи он обсудил с ними перспективы отношений страны с Европой.