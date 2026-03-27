Путин вручил главе Росгвардии Золотову личный штандарт

Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии вручил главе Росгвардии Виктору Золотову личный штандарт, сообщает «РИА Новости».
Церемония проходила в Кремлевском дворце и была посвящена десятилетию Росгвардии.
Личный штандарт — это официальный персональный флаг высшего должностного лица, символизирующий его власть, воинскую честь и присутствие в определенном месте.
В 2024 году Путин в своей резиденции в Ново-Огарево встретился с участниками военной операции и вручил 11 военным наградное оружие и значки со штандартом главы государства.
