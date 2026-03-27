Путин сказал, что военная операция — праведный бой за будущее

Военная операция на Украине является праведным боем за будущее поколений, заявил президент России Владимир Пути на торжественном вечере по случаю десятилетия Росгвардии в Кремлевском дворце, передает пресс-служба Кремля.
Российские военнослужащие, отметил он, в настоящее время находятся на боевых позициях и ведут «трудную боевую работу». Президент указал, что речь идет о «праведном бое».
«Наши товарищи сражаются за Россию, в эту самую минуту находятся на боевых позициях, на огненных рубежах, уверенно ведут трудную боевую работу. Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков на своей земле. За священное историческое право нашего народа говорить на родном языке, чтить своих предков, подлинных героев, беречь заветы и веру отцов, дедов и прадедов», — сказал он.

