MS Now: Трампу наскучила военная операция против Ирана

«Трампу начинает немного наскучивать Иран, — приводит телеканал слова неназванного чиновника. — Не то чтобы он о чем-то жалеет, ему просто скучно, и он хочет двигаться дальше».
По словам чиновника, Трамп «хочет объявить о победе и пойти дальше».
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.