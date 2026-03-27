MS Now: Трампу наскучила военная операция против Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Американо-израильская военная операция против Ирана начинает вызывать скуку у президента США Дональда Трампа, он хочет переключиться на другие вопросы. С таким утверждением выступил телеканал MS Now со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации.

Источник: AP 2024

«Трампу начинает немного наскучивать Иран, — приводит телеканал слова неназванного чиновника. — Не то чтобы он о чем-то жалеет, ему просто скучно, и он хочет двигаться дальше».

По словам чиновника, Трамп «хочет объявить о победе и пойти дальше».

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
