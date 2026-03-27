Рубио после визита делегации Госдумы заявил о важности диалога между РФ и США

Напомним, российская делегация в составе Вячеслава Никонова, Светланы Журовой и Бориса Чернышова направилась в США для восстановления межпарламентского диалога. Перед отлетом парламентарии встретились с Владимиром Путиным, который напутствовал их перед поездкой. По приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны они посетили Капитолий, где она лично провела для них экскурсию по зданию. Сами переговоры продлились около полутора часов.