Рубио после визита делегации Госдумы заявил о важности диалога между РФ и США

Госсекретарь отметил, что визит российской парламентской делегации был запланирован заранее, а приехать смогли только те депутаты, которые получили соответствующее разрешение от американского руководства.
«Я не считаю это значительной уступкой», — подчеркнул Рубио.
Напомним, российская делегация в составе Вячеслава Никонова, Светланы Журовой и Бориса Чернышова направилась в США для восстановления межпарламентского диалога. Перед отлетом парламентарии встретились с Владимиром Путиным, который напутствовал их перед поездкой. По приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны они посетили Капитолий, где она лично провела для них экскурсию по зданию. Сами переговоры продлились около полутора часов.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.