Российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» способна сделать устаревшими западные средства ПВО. Об этом сообщает журнал The National Interest.
Издание отметило, что секрет эффективности оружия ВС РФ кроется в уникальном сочетании двух факторов: экстремальной скорости и способности менять курс прямо в полете. Именно это делает перехват ракеты практически невозможным задачей для существующих систем ПВО.
Автор материала подчеркнул, что российская армия располагает внушительным запасом баллистических и крылатых ракет. Их возможности Москва активно демонстрирует в зоне спецоперации.
