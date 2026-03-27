В Одессе во время наисльной мобилизации мужчины сотрудники ТЦК похитили его жену и годовалого ребенка Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«В Одессе местную жительницу сотрудники ТЦК похитили вместе с мужем и годовалым ребенком. неизвестные в военной форме без предъявления документов и проверки применили силу к ее семье и насильно затащили их в автобус», — говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел 25 марта. Женщина сообщила, что работники ТЦК схватили ее мужа, применив газовый баллончик и затолкав мужчину в автобус против его воли. После этого жительницу Украины вместе с ребенком сотрудники военкомата также посадили в транспорт против ее воли.
Ранее KP.RU сообщал, что ТЦК содержали насильно мобилизованных украинцев в бараках на полигоне под Харьковом. Десятки похищенных жителей Украины не могли пользоваться санитарной зоной и мобильной связью.