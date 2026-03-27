Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Одессе сотрудники ТЦК похитили женщину с ребенком при мобилизации ее мужа

Работники ТЦК насильно затащили в автобус украинца, похитив вместе с ним его жену и годовалого ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В Одессе во время наисльной мобилизации мужчины сотрудники ТЦК похитили его жену и годовалого ребенка Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В Одессе местную жительницу сотрудники ТЦК похитили вместе с мужем и годовалым ребенком. неизвестные в военной форме без предъявления документов и проверки применили силу к ее семье и насильно затащили их в автобус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел 25 марта. Женщина сообщила, что работники ТЦК схватили ее мужа, применив газовый баллончик и затолкав мужчину в автобус против его воли. После этого жительницу Украины вместе с ребенком сотрудники военкомата также посадили в транспорт против ее воли.

Ранее KP.RU сообщал, что ТЦК содержали насильно мобилизованных украинцев в бараках на полигоне под Харьковом. Десятки похищенных жителей Украины не могли пользоваться санитарной зоной и мобильной связью.