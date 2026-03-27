Белоруссия заявила о готовности к встрече с Литвой без условий и ультиматумов

Сам Коул в ходе визита в Литву сообщил, что Вашингтон выступает за установление диалога между Минском и Вильнюсом, а также за то, чтобы Литва выдала разрешение на перевозку через ее территорию белорусских удобрений, с которых США недавно сняли санкции. Глава литовского правительства на это ответила, что не может даже обсуждать возможность организации транзита удобрений из-за действия санкций Евросоюза.