В Иране заявили об угрозе для региона из-за атак на ядерные объекты

ТЕГЕРАН, 27 мар — РИА Новости. Атака в пятницу на два ядерных объекта Ирана представляет собой угрозу безопасности Ближнего Востока, заявила Организация по атомной энергии Ирана.

Источник: Reuters

«За последние несколько часов американо-сионистский враг атаковал тяжеловодный комплекс в Хондабе и завод по производству желтого кека (урановый концентрат — ред.). Нападение на эти мирные центры является очевидным нарушением международного права и серьезной угрозой безопасности региона», — говорится в заявлении ОАЭИ.

Организация также отметила, что бездействие международных организаций, в особенности МАГАТЭ, вызывает удивление.

До этого ОАЭИ сообщала о двух случаях прилета снарядов на территорию АЭС «Бушер» — 17 и 24 марта, а также о двух атаках на ядерный объект в Натанзе — 1 и 21 марта. Власти Ирана обвиняют в этом США и Израиль.

Узнать больше по теме
Ядерные объекты Ирана: вопрос суверенитета или пороховая бочка Ближнего Востока
Ядерная программа Ирана существует с 50-х годов прошлого века. На сегодня в нее входят десятки объектов для ядерных исследований, добычи, переработки и обогащения урана. Рассказываем, где находятся эти объекты, почему их называли причиной недавней войны и могут ли они вызвать новый кризис на Ближнем востоке.
Читать дальше