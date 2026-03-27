В Иране заявили, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном не ведутся

«В настоящее время каких-либо переговоров не ведется… При этом остается непонятным, с кем именно нам требуется вести переговоры. По этой причине мы наотрез отказываемся от этого. Мы всегда подчеркивали: если начнется война, то, возможно, ее развяжете вы (США — ред.), но мы ее закончим», — сказал РИА Новости Малеки.
По его словам, в Тегеране не верят в серьезность переговорного процесса с США.
Источник в силовых иранских структурах сообщил РИА Новости, что исламская республика готова к активизации «точных и эффективных ударов» в конфликте с США и Израилем, несмотря на заявления Вашингтона о переговорном процессе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.