В Иране заявили, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном не ведутся

ТЕГЕРАН, 27 мар — РИА Новости. Переговоры между США и Ираном не ведутся, Тегеран не уверен в серьезности намерений американской администрации урегулировать конфликт, заявил РИА Новости член комитета национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента Ирана) Федахосейн Малеки.

Источник: РИА "Новости"

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешных переговорах с Ираном и высоких шансах на мирное урегулирование. Он также отметил, что в ответ на просьбу Тегерана он распорядился приостановить удары по энергетическим объектам страны на 10 дней — до 6 апреля. Такую просьбу Иран не подтверждал.

«В настоящее время каких-либо переговоров не ведется… При этом остается непонятным, с кем именно нам требуется вести переговоры. По этой причине мы наотрез отказываемся от этого. Мы всегда подчеркивали: если начнется война, то, возможно, ее развяжете вы (США — ред.), но мы ее закончим», — сказал РИА Новости Малеки.

По его словам, в Тегеране не верят в серьезность переговорного процесса с США.

Источник в силовых иранских структурах сообщил РИА Новости, что исламская республика готова к активизации «точных и эффективных ударов» в конфликте с США и Израилем, несмотря на заявления Вашингтона о переговорном процессе.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

