МИД Ирана обвинил США в нарушении обещания ограничить атаки

«Израиль нанес удары по двум крупнейшим сталелитейным заводам Ирана, электростанции, гражданским ядерным объектам и другой инфраструктуре. Израиль утверждает, что действовал в координации с США. Атака противоречит продленному президентом США сроку для дипломатических усилий», — написал министр в соцсети Х.
Незадолго до публикации Арагчи организация по атомной энергии Ирана сообщила, что США и Израиль атаковали комплекс по производству желтого кека в Эрдекане и комплекс по производству тяжелой воды в Хондабе. Согласно результатам проверки, после удара в Эрдекане выброса радиоактивных веществ не было выявлено. Жителям Хондаба также ничего не угрожает, заверили в организации.
Днем ранее Трамп заявил, что решил отложить удары по иранским энергетическим объектам еще на десять дней, чтобы провести переговоры с Тегераном. По его словам, решение принято по просьбе правительства Ирана. При этом The Wall Street Journal со ссылкой на посредников в переговорах сообщила, что Иран не запрашивал отсрочку.
Отсрочка в десять дней — второе решение глава Белого дома относительно ограничений действий американских военных. Изначально Трамп пригрозил нанести удар по энергетическим объектам Ирана, если тот не разблокирует Ормузский пролив. Однако 23 марта он заявил, что откладывает удары на пять дней на фоне переговоров с Тегераном.
