КСИР заявил об уничтожении самолётов-заправщиков на базе США в Саудовской Аравии

Ранее сообщалось, что израильская армия за один день боевых действий потеряла 21 танк Merkava. Потери бронетехники произошли 26 марта в результате засад, организованных ливанским движением, причём основная часть танков была уничтожена в одном бою между населёнными пунктами Тайбе и Аль-Кантара. В «Хезболле» назвали эти потери крупнейшими для израильской армии за последние 40 лет. Источник в Армии обороны Израиля опроверг сообщения о потере 20 танков Merkava за сутки в Ливане.