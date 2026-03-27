Рубио ответил на данные об отправке на Ближний Восток оружия для ВСУ

В феврале Рютте сообщил, что в 2026 году Соединенные Штаты передадут Киеву вооружение на сумму $15 млрд, которое было оплачено Европой и Канадой. Он также отметил, что ежемесячно на Украину поставляется оружие примерно на €1 млрд. Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что США играют ключевую роль в поставках вооружения Украине, и этот процесс происходит без задержек и препятствий.