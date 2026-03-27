Рубио ответил на данные об отправке на Ближний Восток оружия для ВСУ

США распоряжаются своим оружием, ориентируясь в первую очередь на собственные потребности, и могут отправить его также на Ближний Восток, заявил госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с журналистами.
Политика попросили прокомментировать сообщения о том, что США собираются перенаправить часть оружия, предназначенного для Украины, на Ближний Восток.
«Нет, этого пока не произошло. Пока ничего не перенаправлялось, но могло бы. Честно говоря, это не перенаправленные вооружения. Это наше оружие. Это продажи. Это военные продажи через PURL, оплаченные НАТО», — ответил Рубио.
Киев получает американское оружие по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, «Список приоритетных потребностей Украины»), согласованной летом 2025 года. В соответствии с ней украинская сторона ежемесячно составляет список необходимых вооружений, которые затем европейцы закупают у США.
Он подчеркнул, что потребности США «всегда будут на первом месте». «Если нам что-то нужно для Америки и это американское, мы оставим это для Америки в первую очередь. Но на данный момент этого не произошло», — объяснил госсекретарь.
Washington Post, ссылаясь на свои источники, сообщила накануне, что Пентагон обдумывает возможность переброски вооружений, включая зенитные ракетные комплексы, предназначенные для Украины, на Ближний Восток. Это связано с конфликтом между США и Ираном. Речь шла о поставках, предусмотренных программой PURL.
Генсек НАТО Марк Рютте в тот же день отреагировал на эту статью, заявив, что оружие, оплаченное союзниками в рамках PURL, продолжает поступать на Украину.
В феврале Рютте сообщил, что в 2026 году Соединенные Штаты передадут Киеву вооружение на сумму $15 млрд, которое было оплачено Европой и Канадой. Он также отметил, что ежемесячно на Украину поставляется оружие примерно на €1 млрд. Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что США играют ключевую роль в поставках вооружения Украине, и этот процесс происходит без задержек и препятствий.
Россия осуждает любую помощь Украине. Москва утверждает, что такие действия не повлияют на ход военной операции и только усугубляют конфликт.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.