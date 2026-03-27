Германия предложила ЕС прекратить признание небиометрических загранпаспортов РФ

В случае принятия единого решения российские туристы и граждане, владеющие загранпаспортами старого образца (сроком действия 5 лет), могут столкнуться с невозможностью въезда в страны Евросоюза, даже если документ формально остаётся действительным. Биометрические паспорта, которые выдаются на 10 лет, содержат электронный носитель с отпечатками пальцев и фотографией владельца, что делает их более защищёнными. Инициатива Германии, если она будет реализована, приведёт к унификации визово-миграционной политики ЕС в отношении России и создаст дополнительные препятствия для поездок россиян в Европу.