Начался второй день переговоров делегаций Госдумы и правительства США

Сегодня, по данным посольства США в Москве, пройдут переговоры с делегацией американского правительства. Журова сообщила, что встречи уже начались. Накануне депутаты Госдумы встречались с американскими конгрессменами.

Источник: РБК

Депутаты Государственной думы приступили к переговорам с членами американского правительства, сообщила первый зампред думского комитета по международным делам, член российской делегации Светлана Журова.

«Встречи уже начались», — передает ее слова «РИА Новости».

В американском посольстве в Москве РБК сообщали, что 26 марта парламентарии встречались с членами конгресса, а 27 марта — с делегацией американского правительства. Мероприятия пройдут в вашингтонском Институте мира (USIP).

Россию на переговорах представляют Борис Чернышов (ЛДПР), первый зампред комитета по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») и Светлана Журова («Единая Россия»).

