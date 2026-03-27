Начался второй день переговоров делегаций Госдумы и правительства США

Депутаты Государственной думы приступили к переговорам с членами американского правительства, сообщила первый зампред думского комитета по международным делам, член российской делегации Светлана Журова.
«Встречи уже начались», — передает ее слова «РИА Новости».
В американском посольстве в Москве РБК сообщали, что 26 марта парламентарии встречались с членами конгресса, а 27 марта — с делегацией американского правительства. Мероприятия пройдут в вашингтонском Институте мира (USIP).
Россию на переговорах представляют Борис Чернышов (ЛДПР), первый зампред комитета по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») и Светлана Журова («Единая Россия»).
