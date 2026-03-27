Фидан анонсировал возможную встречу четырех стран по ситуации в Заливе

АНКАРА, 27 марта. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что в ближайшие дни в Пакистане может пройти встреча глав МИД Турции, Пакистана, Египта и Саудовской Аравии по ситуации в Персидском заливе. Об этом он сказал в эфире телеканала A Haber, комментируя содержание проведенных им ранее контактов с коллегами из этих стран.
«Мы обговаривали встречу Турции, Пакистана, Египта и Саудовской Аравии. Однако, поскольку наш пакистанский коллега должен оставаться в своей стране, мы решили рассмотреть Пакистан [как место проведения]. Возможно, мы встретимся там в эти выходные. Обсудим, куда движется переговорный процесс в условиях этой продолжающейся войны. Обговорим, как наши четыре страны оценивают нынешние проблемы, что могут предпринять», — сказал министр.
Он добавил, что на данный момент есть договоренность о такой встрече, а «число участников вряд ли увеличится».