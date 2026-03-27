Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фидан анонсировал возможную встречу четырех стран по ситуации в Заливе

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, в ближайшие дни могут встретиться главы МИД Турции, Пакистана, Египта и Саудовской Аравии.

АНКАРА, 27 марта. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что в ближайшие дни в Пакистане может пройти встреча глав МИД Турции, Пакистана, Египта и Саудовской Аравии по ситуации в Персидском заливе. Об этом он сказал в эфире телеканала A Haber, комментируя содержание проведенных им ранее контактов с коллегами из этих стран.

«Мы обговаривали встречу Турции, Пакистана, Египта и Саудовской Аравии. Однако, поскольку наш пакистанский коллега должен оставаться в своей стране, мы решили рассмотреть Пакистан [как место проведения]. Возможно, мы встретимся там в эти выходные. Обсудим, куда движется переговорный процесс в условиях этой продолжающейся войны. Обговорим, как наши четыре страны оценивают нынешние проблемы, что могут предпринять», — сказал министр.

Он добавил, что на данный момент есть договоренность о такой встрече, а «число участников вряд ли увеличится».

Узнать больше по теме
Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше