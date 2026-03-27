Трамп объявил новый частичный шатдаун в США чрезвычайной ситуацией

Новая частичная приостановка работы подразделений Министерства внутренней безопасности (МВБ, DHS) США, продолжающийся шестую неделю, является «беспрецедентной чрезвычайной ситуацией», следует из меморандума президента США Дональда Трампа, он размещен на сайте Белого дома.
«Вызванное демократами прекращение работы министерства внутренней безопасности продолжается уже шестую неделю, система воздушных перевозок Америки достигла критической точки. Это беспрецедентная чрезвычайная ситуация», — говорится в меморандуме.
Трамп добавил, что из-за демократов, которые «отдают приоритет нелегальным мигрантам», более 60 тыс. сотрудников Администрации транспортной безопасности (TSA, входит в структуру DHS) остались без зарплаты. Около 500 уже уволились, а тысячи берут больничные, подчеркнул президент.
По словам президента США, если демократы в конгрессе не обеспечат сотрудникам TSA достойную оплату, его администрация вмешается. «Как президент Соединенных Штатов, я определил, что эти обстоятельства представляют собой чрезвычайную ситуацию, угрожающую национальной безопасности», — говорится в меморандуме.
Трамп поручил главе МВБ Маркуэйну Маллину и бюджетному управлению выделить средства на выплаты сотрудникам TSA, а после возобновления финансирования — скорректировать счета, чтобы обеспечить бесперебойную работу ведомства.
Politico пишет, что 27 марта республиканцы в палате представителей отклонили законопроект сената о финансировании МВБ до сентября, предложив вместо этого временное продление до 22 мая. Спикер Майк Джонсон объяснил это тем, что сенатский вариант не предусматривает финансирования ICE, Пограничного патруля и ряда других ключевых структур, из-за чего республиканцы не смогли его принять.
Причиной частичного шатдауна, начавшегося в феврале, стал бюджетный спор в сенате: демократы настаивали на реформах и жестких ограничениях для иммиграционной службы ICE после инцидентов с проявлением жестокости и убийства демонстрантов, но переговоры с Белым домом зашли в тупик, писала The Washington Post. Менее недели назад Белый дом оценил, что потери бюджета от нового частичного шатдауна составили $2,5 млрд.
