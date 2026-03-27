Фидан: РФ и КНР контактируют с Турцией для получения объективной картины

АНКАРА, 27 марта. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Россия, Китай и другие страны контактируют с Турцией, чтобы получить объективную картину происходящего в регионе в контексте серьезных финансовых издержек из-за войны США, Израиля и Ирана. Об этом он сказал в эфире телеканала A Haber.
«Нынешняя ситуация накладывает значительные издержки и бремя на экономики и внутреннюю политику каждой из стран. Всем приходится корректировать свои расходы и возможности. Но каков будет масштаб, именно это все пытаются выяснить. Все наши коллеги звонили неоднократно. Звонят министры иностранных дел стран НАТО, не входящих в Европу. Звонят наши друзья из России, Китая и других азиатских стран. У них два вопроса. Хотят узнать, что происходит, каковы наши оценки. А также, как это остановить и стоит ли сохранять надежду», — сказал Фидан.
Он добавил, что такой дипломатический трафик осуществляется, потому что «эти страны видят в Турции одного из наиболее объективных участников с точки зрения понимания и объяснения ситуации».