Рубио: новые встречи по урегулированию на Украине пока не запланированы

Он заверил, что США хотят увидеть завершение украинского кризиса.
Рубио напомнил, что последние контакты по данному вопросу состоялись в прошлую субботу в Майами, где с украинской стороной встретились спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.
«На данный момент каких-либо встреч не запланировано», — отметил американский госсекретарь.
Ранее Рубио не исключил, что США могут перенаправить оружие для Украины на Ближний Восток. Он подчеркнул, что Вашингтон сначала будет делать то, что касается интересов США.