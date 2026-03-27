Посол РФ в Скопье вручил копии верительных грамот главе МИД Северной Македонии

Тимчо Муцунски поприветствовал Дмитрия Зыкова.

БЕЛГРАД, 27 марта. /ТАСС/. Посол России в Скопье Дмитрий Зыков вручил министру иностранных дел и внешней торговли Северной Македонии Тимчо Муцунски копии верительных грамот.

«27 марта чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Дмитрий Константинович Зыков вручил копии верительных грамот министру иностранных дел и внешней торговли Северной Македонии. Глава внешнеполитического ведомства поприветствовал нового посла. С российской стороны была подчеркнута готовность к выстраиванию взаимовыгодных равноправных отношений на основе уважения национальных интересов», — говорится в сообщении в Telegram-канале посольства РФ.

Президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Зыкова российским послом в Северной Македонии 25 декабря 2025 года. До назначения в Скопье дипломат работал заместителем директора Второго европейского департамента МИД РФ. 57-летний Зыков обладает рангом чрезвычайного и полномочного посланника I класса.