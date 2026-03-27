Посол РФ в Скопье вручил копии верительных грамот главе МИД Северной Македонии

«27 марта чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Дмитрий Константинович Зыков вручил копии верительных грамот министру иностранных дел и внешней торговли Северной Македонии. Глава внешнеполитического ведомства поприветствовал нового посла. С российской стороны была подчеркнута готовность к выстраиванию взаимовыгодных равноправных отношений на основе уважения национальных интересов», — говорится в сообщении в Telegram-канале посольства РФ.