Ричмонд
+9°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фидан: США потеряли интерес к конфликту на Украине

АНКАРА, 27 марта. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан полагает, что интерес США к мирному урегулированию на Украине пропал из-за ситуации в регионе Персидского залива, которая наносит более серьезный удар по экономикам.

Источник: Reuters

«Российско-украинский конфликт пошел на пятый год. Мы прилагаем очень серьезные усилия, чтобы остановить эту войну. Но для этого страны, обладающие рычагами влияния и инструментами, должны быть вовлечены в этот процесс. Это Америка, Европа и другие. США вмешались, но сейчас потеряли интерес. У Европы тоже может не быть особого желания прекращения огня. Но война США и Израиля против Ирана, идущая несколько недель, оказала большее влияние, чем война на Украине», — сказал Фидан в эфире телеканала A haber.

Он пояснил, что это связано с тем, что «мировые энергетические рынки зависят от этого региона, 20% энергоносителей проходят через него». «Есть и другие коммерческие аспекты. И теперь, внезапно, российско-украинская война оказалась в тени этого конфликта. Психологически ее стали воспринимать как войну, которая может продолжаться, пока не выходит за пределы России и Украины, и в которой две страны уничтожают друг друга. Меня это очень сильно расстраивает», — отметил Фидан.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше