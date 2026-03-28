Фидан: США потеряли интерес к конфликту на Украине

«Российско-украинский конфликт пошел на пятый год. Мы прилагаем очень серьезные усилия, чтобы остановить эту войну. Но для этого страны, обладающие рычагами влияния и инструментами, должны быть вовлечены в этот процесс. Это Америка, Европа и другие. США вмешались, но сейчас потеряли интерес. У Европы тоже может не быть особого желания прекращения огня. Но война США и Израиля против Ирана, идущая несколько недель, оказала большее влияние, чем война на Украине», — сказал Фидан в эфире телеканала A haber.