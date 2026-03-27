Зеленский заявил, что в Саудовской Аравии пытался договориться о поставках дизеля

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что во время визита в Саудовскую Аравию пытался договориться о поставках дизельного топлива на Украину из стран Ближнего Востока.
«Украина договаривается со странами Ближнего Востока о поставках дизеля, — цитирует его издание “Новости Live”. — У меня есть вопросы по дефициту дизеля от кабмина и “Нафтогаза”. Понимаю задачу для безопасности Украины. Считаю, что этот вопрос я решаю».
По словам Зеленского, если на Украине возникнет дефицит топлива, то 90% этого дефицита придется на дизель.
«Были две важные встречи. Они положительны для нас», — утверждает Зеленский, не раскрывая детали визита.
Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию в четверг. В пятницу он заявил, что Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве.
С начала марта на Украине начали расти цены на бензин. На заправках образовались длинные очереди. Как отмечала депутат Верховной рады Анна Скороход, боевые действия на Ближнем Востоке напрямую ударят по многим сферам жизни украинцев, а цены на топливо — первая из них. Украинские эксперты не исключают, что вскоре бензин в стране будет стоить 100 гривен ($2,3) за литр, тогда как в первых числах марта литр АИ-95 стоил 63 гривны ($1,4).