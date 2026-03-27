Мерц сообщил о возможном продлении срока работы угольных электростанций в ФРГ

БЕРЛИН, 27 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что власти ФРГ могут продлить срок работы угольных электростанций для обеспечения стабильного энергоснабжения.
«Возможно, нам придется продлить работу действующих угольных электростанций», — сказал он на дискуссии, организованной газетой FAZ. «Я не готов поставить на кон основу нашего энергоснабжения только потому, что мы несколько лет назад определили сроки выхода [из угольной энергетики]», — добавил Мерц.
Ранее в пятницу издание Politico со ссылкой на источники в германском правительстве сообщило, что власти ФРГ рассматривают возможность запуска простаивающих угольных электростанций для экономии газа и смягчения последствий энергетического кризиса.
Германия самое позднее до 2038 года хочет полностью выйти из угольной энергетики.