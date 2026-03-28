Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хуситы выразили готовность воевать на стороне Ирана в конфликте с США

ДОХА, 28 мар — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) вступят в войну на стороне Ирана, если другие страны присоединятся к США и Израилю в атаках против Тегерана и его сторонников, сообщил представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Источник: Reuters

«Мы заявляем, что готовы к прямому военному участию, если другие альянсы присоединятся к Америке и Израилю против Исламской Республики Иран и оси сопротивления, а также если атаки на Иран усилятся», — отметил Сариа.

Он заявил, что в Йемене ожидают «немедленного ответа со стороны американского и израильского противников на международные дипломатические усилия по прекращению агрессии против Ирана и оси сопротивления».

Многие узнали об этом религиозно-политическом движении, когда его представители начали наносить дерзкие удары по Израилю и терроризировать корабли, связанные с этим государством. И хотя йеменские хуситы официально существуют около 30 лет, они стали громкой и яркой историей, которая получила свое развитие в рамках Ближневосточного конфликта. Подробней об этом движении — в нашем материале.
Читать дальше