Bloomberg: страны Персидского залива разочаровываются в США из-за войны с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. Страны Персидского залива все больше разочаровываются в Соединенных Штатах из-за военной операции против Ирана, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

По его сведениям, государства в частном порядке ставят под сомнение американские гарантии безопасности, а также выражают озабоченность явным недостатком стратегического планирования операции Вашингтоном. Обоснованность начала операции президентом США Дональдом Трампом и ее цели также вызывают вопросы. Помимо этого, страны Персидского залива все менее уверены в целесообразности размещения на своих территориях американских военных баз, которые фактически делают государства целями для ударов.

Упомянутые страны опасаются, что американский лидер может объявить о победе над исламской республикой и выходе США из конфликта без соглашения по ракетной программе, что оставит государства наедине с «озлобленным Ираном», который частично сохранит контроль над Ормузским проливом.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше