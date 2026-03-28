Хуситы выразили готовность воевать на стороне Ирана

Шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах», правящее на севере Йемена, выразило готовность вступить в войну на стороне Ирана, если США и Израиль получат поддержку других стран.

С соответствующим заявлением выступил представитель хуситов Яхья Сари. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы заявляем, что готовы к прямому военному участию, если другие альянсы присоединятся к Америке и Израилю против Исламской Республики Иран и оси сопротивления…» — отметил он.

Сари также добавил, что ещё одним основанием для вступления хуситов в войну станет усиление атак на Иран.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон ждёт ответа от Ирана по плану из 15 пунктов.

Узнать больше по теме
Йеменские хуситы: кто они и как меняют судьбу Йемена
Многие узнали об этом религиозно-политическом движении, когда его представители начали наносить дерзкие удары по Израилю и терроризировать корабли, связанные с этим государством. И хотя йеменские хуситы официально существуют около 30 лет, они стали громкой и яркой историей, которая получила свое развитие в рамках Ближневосточного конфликта. Подробней об этом движении — в нашем материале.
Читать дальше