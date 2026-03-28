Эстония объяснила отказ сбивать дроны ВСУ риском конфликта с Россией

Таллин принял решение не перехватывать украинские БПЛА в своём воздушном пространстве ради предотвращения потенциального конфликта с Москвой, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
Об этом он рассказал в интервью изданию Postimees.
По словам политика, военные своевременно обнаружили летящие объекты, однако риски при их уничтожении оценивались руководством как слишком высокие.
«Если бы мы атаковали этот дрон в сторону России, то нужно понимать последствия. У нас нет желания дать им повод заявить, что Эстония начала войну с Россией», — пояснил Певкур.
Кроме того, в Эстонии в настоящий момент продолжается официальное расследование обстоятельств падения беспилотников ВСУ.
Как добавил министр, если специалисты установят факт целенаправленного воздействия на эту технику российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), эстонские власти возложат итоговую ответственность за случившееся на российскую сторону.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что упавший и взорвавшийся на территории страны беспилотник был направлен в сторону Приморска в Ленинградской области.
Также в Эстонии признали, что беспилотник, который залетел на эстонскую территорию и врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере, был запущен Украиной.
Telegram-канал Mash писал, что Прибалтика открыла своё небо дронам ВСУ для атак на Россию.