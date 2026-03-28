Глава МО Эстонии на русском языке прокомментировал инцидент с украинским БПЛА: почему Таллин не сбил дрон

Несколько дней назад в небе над Эстонией разбился беспилотник. Он врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере. Как заявили в Таллине, дрон был украинский. Инцидент произошел 25 марта. По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, страна не стала сбивать беспилотник, чтобы не допустить начала конфликта с Россией. Так он сказал в беседе с изданием Postimees.