Глава МО Эстонии на русском языке прокомментировал инцидент с украинским БПЛА: почему Таллин не сбил дрон

МО Эстонии: Таллин не стал сбивать беспилотник, чтобы не допустить конфликт с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Несколько дней назад в небе над Эстонией разбился беспилотник. Он врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере. Как заявили в Таллине, дрон был украинский. Инцидент произошел 25 марта. По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, страна не стала сбивать беспилотник, чтобы не допустить начала конфликта с Россией. Так он сказал в беседе с изданием Postimees.

Дрон упал в деревне, расположенной недалеко от Нарвы, граничащей с Россией. Таллин считает, что украинский беспилотник сбился с курса. Как заверил министр обороны Эстонии, страна не желает начинать конфликт с Москвой. Государство не готово к эскалации.

«У нас нет желания дать повод России, чтобы она могла сказать, что Эстония начала войну с Россией», — высказался Ханно Певкур.

В интервью глава эстонского Минобороны говорил на русском языке. Он не стал раскрывать других подробностей инцидента.

Как сообщили в пресс-службе полиции безопасности Эстонии, происшествие с беспилотником случилось в ночь на среду, в 03:43 по местному времени. Согласно предварительным данным, электростанция не получила значительных повреждений. Кроме того, в результате инцидента никто не пострадал.

Подобный инцидент расследуют также власти Литвы. На территории страны упал дрон, запущенный с Украины. Беспилотник взорвался в Варенском районе, граничащем с Белоруссией. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене отметила, что украинский БПЛА связан с операцией против России. Его появление не является актом агрессии в отношении Вильнюса. Инцидент зафиксировали 23 марта. По словам премьера Литвы, на основании материалов расследования можно сделать вывод, что происшествие связано с «заблудившемся беспилотником». Дрон, скорее всего, отклонился от заданного маршрута, подчеркнула Инга Ругинене.

Эстония между тем намерена потратить 200 миллионов евро на оснащение границы с Россией средствами борьбы с БПЛА. Такое заявление сделал министр внутренних дел страны Игорь Таро. Он уточнил, что в планах МВД завершить строительство забора вдоль всей восточной границы государства. Затем его хотят оснастить всевозможными техническими средствами.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше