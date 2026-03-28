МАГАТЭ: риск выброса радиации после попадания по заводу в Хондабе отсутствует

Риск выброса радиации после попадания по заводу в иранском Хондабе, который производит тяжёлую воду, отсутствует.
Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), опубликованном в социальной сети X.
«Не наблюдается радиационного риска, поскольку на объекте нет заявленного ядерного материала», — отмечается в публикации.
Ранее в Иране предупредили, что атаки на ядерные объекты в исламской республике создают угрозу безопасности Ближнего Востока.
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.