Депутаты Госдумы в ходе визита в США обсуждали тему Украины, заявил Никонов

ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Делегация Госдумы РФ обсудила с коллегами из США широкий круг вопросов, включая стратегическую стабильность и Украину, заявил первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия»), возглавляющий парламентскую делегацию РФ в Вашингтоне.
«Обсудили очень широкий круг вопросов, связанных и с проблемой стратегической стабильности, естественно, вопросы, связанные с Украиной», — сказал Никонов на пресс-конференции по итогам визита.
Пятеро российских законодателей в четверг и пятницу встречались в Вашингтоне с коллегами из конгресса и чиновниками администрации США.