Никонов согласился с Рубио, что диалог России и США нужно поддерживать

Никонов: диалог между Россией и США надо поддерживать.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Глава российской парламентской делегации в США, заместитель председателя комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») после положительной реакции госсекретаря США Марко Рубио на межпарламентские контакты заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном надо поддерживать.

Ранее Рубио, комментируя визит российской делегации, заявил, что Вашингтону важно поддерживать с Москвой каналы связи, так как Россия остается мощной страной с ядерным оружием.

«Мы будем покидать США с чувством исполненного долга и реализации некоторых задач, которые смогли выполнить. Отметили реакцию Рубио, который оценил контакты положительно. Диалог действительно надо поддерживать», — сказал он журналистам.

Пятеро российских законодателей в четверг и пятницу встречались в Вашингтоне с коллегами из Конгресса и чиновниками администрации США.

