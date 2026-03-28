Глава думской делегации в конгрессе рассказал, на что рассчитывают США

Никонов: интерес США в преодолении барьеров в отношениях с Россией есть.

ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Интерес в преодолении барьеров в отношениях с Россией со стороны США есть, но процесс не будет немедленным, заявил глава российской делегации, заместитель председателя думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») по итогам визита российской парламентской делегации в Штаты.

«Заинтересованность в развитии контактов, в преодолении барьеров, которые нагромоздили, прежде всего с американской стороны, существует. Немедленной готовности снять все эти барьеры я не почувствовал, но то, что движение в этом направлении возможно — это так», — сказал он журналистам.

Пятеро российских законодателей в четверг и пятницу встречались в Вашингтоне с коллегами из Конгресса и чиновниками администрации США.

