В конфликте США и Израиля против Ирана может появиться новый участник

Представитель йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов) Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah заявил о готовности движения вступить в войну на стороне Ирана.

По его словам, хуситы примут прямое военное участие в конфликте, если к атакам США и Израиля против Тегерана и «оси сопротивления» присоединятся другие альянсы, а также в случае эскалации ударов по Ирану.

Сариа также отметил, что в Йемене ожидают «немедленного ответа» со стороны американских и израильских противников на международные дипломатические усилия, направленные на прекращение агрессии против Ирана и союзных с ним сил.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее сообщалось, что СМИ раскрыли причину задержки ответа Ирана на мирное предложение США.

