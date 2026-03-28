В конфликте США и Израиля против Ирана может появиться новый участник

Представитель йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов) Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah заявил о готовности движения вступить в войну на стороне Ирана.
Сариа также отметил, что в Йемене ожидают «немедленного ответа» со стороны американских и израильских противников на международные дипломатические усилия, направленные на прекращение агрессии против Ирана и союзных с ним сил.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.
В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.
