Reuters: Иран не согласен на переговоры с США на фоне продолжающихся ударов

В Тегеране считают неприемлемыми призывы США к переговорам на фоне продолжающихся атак.

Источник: Аргументы и факты

Ситуация, при которой Соединенные Штаты одновременно наносят удары по Ирану и призывают его к переговорам, рассматривается Тегераном как неприемлемая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского представителя.

По словам источника, иранские власти пока не определились с ответом на предложения Вашингтона о мирном урегулировании, особенно на фоне атак по промышленным и ядерным объектам страны. В Тегеране продолжают оценивать ситуацию и возможные варианты дальнейших действий.

Агентство отмечает, что решение иранской стороны ожидалось в ближайшие дни, однако окончательная позиция по вопросу переговоров на данный момент остается неясной.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты рассчитывают на проведение нового раунда переговоров с Ираном уже в ближайшие дни.

