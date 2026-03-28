Позиция США по переговорам о ядерном оружии нереалистична, заявил депутат

Никонов: требование США по переговорам о ядерному разоружению нереалистично.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Заместитель председателя комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов после переговоров в Вашингтоне назвал нереалистичным требование США придать переговорам по стратегической стабильности и ядерному разоружению многосторонний характер.

«Мы обсуждали вопросы стратегической стабильности. Американская сторона считает, что вся система договоров в ядерном разоружении устарела, и заинтересована в том, чтобы сделать процесс переговоров многосторонним», — сказал Никонов в ответ на вопрос РИА Новости во время пресс-конференции в Вашингтоне. «Они (США — ред.) хотели бы видеть (участниками переговоров — ред.) Китай, Россию, европейские державы… Американская позиция нереалистична», — добавил он.

Пятеро российских законодателей в четверг и пятницу встречались в Вашингтоне с коллегами из Конгресса и чиновниками администрации США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше