Позиция США по переговорам о ядерном оружии нереалистична, заявил депутат

«Мы обсуждали вопросы стратегической стабильности. Американская сторона считает, что вся система договоров в ядерном разоружении устарела, и заинтересована в том, чтобы сделать процесс переговоров многосторонним», — сказал Никонов в ответ на вопрос РИА Новости во время пресс-конференции в Вашингтоне. «Они (США — ред.) хотели бы видеть (участниками переговоров — ред.) Китай, Россию, европейские державы… Американская позиция нереалистична», — добавил он.