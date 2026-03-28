Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никонов по итогам визита в США заявил, что «дух Анкориджа» жив

По итогам рабочего визита депутатов Госдумы в Вашингтон стало ясно, что «дух Анкориджа» по-прежнему сохраняет свою актуальность, заявил возглавляющий делегацию России первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

Соответствующим мнением депутат от «Единой России» поделился во время итоговой пресс-конференции, передаёт РИА Новости.

На прямой вопрос журналистов о том, сохранился ли «дух Анкориджа» в текущих реалиях, политик дал однозначный ответ.

«Он жив, он, безусловно, жив», — заявил Никонов.

Конгрессвумен Анна Паулина Луна организовала для российских парламентариев экскурсию по Капитолию.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ранее заявляла, что на встречах поднимался вопрос Украины.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше