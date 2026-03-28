Никонов по итогам визита в США заявил, что «дух Анкориджа» жив

По итогам рабочего визита депутатов Госдумы в Вашингтон стало ясно, что «дух Анкориджа» по-прежнему сохраняет свою актуальность, заявил возглавляющий делегацию России первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.
Соответствующим мнением депутат от «Единой России» поделился во время итоговой пресс-конференции, передаёт РИА Новости.
На прямой вопрос журналистов о том, сохранился ли «дух Анкориджа» в текущих реалиях, политик дал однозначный ответ.
«Он жив, он, безусловно, жив», — заявил Никонов.
Конгрессвумен Анна Паулина Луна организовала для российских парламентариев экскурсию по Капитолию.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ранее заявляла, что на встречах поднимался вопрос Украины.